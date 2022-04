Filho de Rita Lee comemora recuperação da cantora: ‘Manteve a cabeça erguida’

Após a divulgação da notícia de que Rita Lee está curada do câncer, Beto Lee, filho da cantora, apareceu nas redes sociais para comemorar a recuperação da mãe.

“A cura da minha mãe me emocionou pra cara***. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de Jair. That’s Rita”, escreveu na publicação.

Nos comentários, famosos também celebraram a recuperação da cantora. “Que maravilha Beto! Parabéns pros dois”, escreveu Luiza Possi. “Viva! Mil vivas!”, comentou Astrid Fontenelle. “Vivaaaa”, publicou Mel Lisboa.

Veja a publicação:

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias