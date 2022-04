Filhos de Jorge, Léo Santana e mais: confira resumo do 2º dia do CarnaSal

Foto: @mottafotos



Se faltava sol para completar o clima de Carnaval na capital baiana, a sexta-feira (22) foi realmente abençoada com o astro rei brilhando como no verão, para o segundo dia de CarnaSal. O evento, realizado no WET – Avenida Paralela, abriu os portões pontualmente às 15h e o público desde cedo marcou presença para acompanhar a maratona de shows.

A foliã Tais Souza fala que estava muito ansiosa para o segundo dia e não conseguiu dormir de tanta expectativa. Seus shows mais esperados foram os da banda Filhos de Jorge e Léo Santana.

“Expectativa muito grande! A gente tá há tanto tempo sem carnaval que só de ouvir o nome ‘CarnaSal’ já dá uma emoção muito grande”, contou animada. A amiga de Tais, Analu Ribeiro, escolheu o CarnaSal para estrear sua volta aos eventos após a pandemia. Ela afirmou que estava ansiosa para curtir o show de Léo Santana, que faz aniversário neste 22 de abril.

“Adoro pagode e hoje é aniversário de Léo, a expectativa tá muito alta. Acho que ele vai entregar muito mais do que ele já entrega. Acho que vai ser o melhor show”, explicou Analu.



Filhos de Jorge

A primeira atração a se apresentar no CarnaSal foi a banda Filhos de Jorge que “deixou o corpo falar” trazendo muita música e energia. O grupo formado por Daniel Vasco, Arthur Ramos, Marta Lan e Gileno Gomes agitou os foliões com um repertório recheado de sucessos e colocou o público para dançar ao som de ‘Love Safadinho’, ‘Vai Que Cola’, ‘Ziriguidum’, ‘Mamacita’ e ‘Cintura de Mola’, além de embalar os corações apaixonados e saudosistas com o grande hit ‘Saudade de Você’.

Filhos de Jorge foram os primeiros a se apresentar na festa (Foto: @mottafotos)



Rafa e Pipo Marques

Rafa e Pipo Marques subiram no pranchão pontualmente depois das 19h, dando tempo para o primeiro encontro de trios da noite com a banda Filhos de Jorge. Ao iBahia, os artistas falaram sobre o reencontro com o público soteropolitano em uma espécie de Carnaval, festa que já não acontece na capital baiana há dois anos devido à pandemia.

“Passamos praticamente dois anos sem sentir essa emoção de ter esse contato com o público, principalmente com esse pranchão. Então, sem dúvida nenhuma, está sendo um momento único participar dessa festa, curtindo um pouco dessa energia, que é o Carnaval de Salvador”, disse Rafa. “Tem uma energia diferenciada esse estilo de show e atrás do caminhão a energia é outra né? E a gente estava morrendo de saudade disso”, disse Pipo sorrindo.

Rafa e Pipo Marques no CarnaSal (Foto: @mottafotos)



Tuca Fernandes

A terceira atração do 2º dia de CarnaSal foi o cantor Tuca Fernandes. O artista conseguiu traduzir toda energia dos anos à frente do bloco Balada no Carnaval de Salvador para o circuito adaptado do WET cantando muitos sucessos. Entre eles: ‘Milla’, ‘Ê Saudade’, ‘Pra Te Ter Aqui’, ‘Fevereira’ e sua nova música de trabalho, feita durante a pandemia chamada ‘Valeu a espera’.

“Eu fico muito feliz de estar aqui vendo o trio, vendo que a galera tá curtindo como se fosse um Carnaval mesmo. Salvador precisa dessa energia. Eu fico muito feliz com a proposta e espero que tenha vários desses aqui na capital”, comentou o artista.

Tuca Fernandes foi a terceira atração da noite (Foto: @mottafotos)



Duval Lelys

O cantor Durval Lelys ‘botou para fever’ a arena do Carnaval. Como quarta atração da noite, o artista iniciou sua apresentação com o clássico ‘Com Amor’ e fez os fãs relembrarem os melhores momentos do Carnaval de Salvador. Ao iBahia, Durval falou sobre a emoção de ter um pedacinho da folia momesca ainda em 2022.

“Tivemos um verão muito complicado, mas graças a Deus a gente tá podendo viver um pouco mais em paz e recuperar essa postura maravilhosa de saber e poder viver, depois que esse vírus amenizou e tudo está mais flexível. É um prazer enorme retomar os shows e poder participar de uma festa que remete ao Carnaval e tem essa energia, reencontrar meus amigos em casa, estar com meu público e levar a energia que sempre levei para os circuitos da folia, agora aqui no CarnaSal”, disse ele.

Durval Lelys começou sua apresentação com o clássico ‘Com Amor’ (Foto: @mottafotos)

Léo Santana

O aniversário é de Léo Santana, mas quem ganhou um verdadeiro presente foram os fãs do artista. O pagodeiro levou sua festa para o pranchão do CarnaSal e mostrou que não é só os foliões que têm motivos para celebrar. Após diversos encontros adiados com o público soteropolitano, Léo falou com o iBahia sobre a ansiedade de subir no pranchão da festa para comemorar.

“Voltar a trabalhar sem restrições é bom demais. A gente ficou dois aninhos, literalmente, sem poder viver isso. Ainda teve alguns decretos que flexibilizaram as festas, claro que era com aquele medo, receio, mas agora é de verdade, agora a gente está 100% livre para ir e vir. Eu sou suspeito para falar de um evento como esse, mas a ansiedade e a emoção de estar aqui, no meu aniversário, celebrando com os fãs é única”, disse o artista que começou o show com ‘Chegou’ (O Dono da P* Toda).

Os 34 anos do GG não passou em branco. Léo recebeu uma homenagem durante a apresentação com direito a fogos, confete e é claro, bolo para celebrar mais um ano de vida. “Acho que essa é a primeira vez que eu comemoro meu aniversário cantando em Salvador. Não tem coisa melhor, posso dizer que estou realizado, profissionalmente e pessoalmente”, descreveu ele.

Léo Santana na comemoração do aniversário durante o CarnaSal (Foto: @mottafotos)

Bolo de aniversário de Léo Santana (Foto: @mottafotos)

Timbalada

O último pranchão a sair da concentração, já na madrugada de sábado (23), foi puxado pela banda Timbalada. Os cantores Denny Denan e Buja Ferreira encerraram o segundo dia de CarnaSal deixando nos foliões um gostinho de quero mais. Ao iBahia, o cantor Denny Denan falou sobre o reencontro com o público soteropolitano em sua totalidade, após dois anos sem Carnaval. E desta vez de volta à Timbalada.

“A gente estava contando os dias para esse encontro com o público e pensando ‘tomara que não chova’. Choveu segunda, terça, quarta e quinta e hoje tá esse dia lindo. Deus é tão bom que ele nos ouviu e sabia que a gente estava precisando desse encontro com público depois de tanto tempo sem estar em um trio eletrico na nossa cidade”, disse Denny.

“Estou muito feliz de retomar os shows depois de desses dois anos e tantas mudanças. Lógico que precisamos ainda ter todos os cuidados, mas só de saber que a gente está voltando e vamos passar essa alegria para o povo, é emocionante”, falou Buja animado.

Timbalada foi a última atração da noite (Foto: @mottafotos)

