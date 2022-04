Fim de semana: Defesa Civil Nacional emite alerta de fortes chuvas no Sul da Bahia

Foto: reprodução

A Defesa Civil Nacional emitiu um alerta para chuvas intensas no litoral sul da Bahia entre os dias 16 e 18 de abril. A probabilidade de chuva em certas regiões é alta, e pode levar o surgimento de enxurradas, inundações e deslizamentos de terra.

Em nota, o órgão solicitou que os moradores sigam as orientações dadas em cada cidade. Confira na íntegra:

“Alertamos para chuvas intensas no litoral sul da Bahia entre a madrugada deste sábado (16) e segunda (18) no litoral sul da Bahia. É ALTA a possibilidade de enxurradas, inundações e deslizamentos de terra nessas áreas. Siga as orientações da Defesa Civil de sua cidade.”

De acordo com o (INMET) uma frente fria provocará chuvas intensas no sul e sudeste da Bahia, litoral e na capital durante os próximos dias. A previsão é de que o acumulado atinja a 100 mm diários, e em algumas localidades ultrapasse 200 mm.