Fim do jogo? Eslovênia deve ser eliminada do ‘BBB 22’ neste domingo (3)

Na berlinda da semana, Eslovênia deverá ser eliminada do “BBB 22” na noite deste domingo (3). A sister que disputa a permanência no reality show com Douglas e Paulo André foi a mais votada na enquete do iBahia.

Segundo os leitores do portal, a moça deverá sair do programa com 84% dos votos, enquanto Douglas receberá 11% e Paulo André, apenas 5%. A pesquisa contou com mais de 650 votos.

Relembre abaixo como o paredão foi formado:



A dinâmica começou com o anúncio do anjo, Jessilane, ser autoimune. O líder, Gustavo precisou, indicar um dos monstros, Arthur ou Paulo André, para o paredão. Ele escolheu o atleta e, em seguida, mandou Eslovênia direto para a berlinda.

Com cinco votos da casa, Douglas também foi emparedado. Não teve bate e volta.

