Fim do ‘malvadão’? Gustavo deve ser eliminado do ‘BBB 22’ nesta terça-feira (19)

Parece que o ‘malvadão’ da temporada 22 do ‘Big Brother Brasil’ está com as horas contadas no reality da TV Globo. De acordo com a enquete feita pelo iBahia, Gustavo deve ser eliminado do game na noite desta terça-feira (19).

Segundo a nossa enquete, o ex-‘Casa de Vidro’ deve levar 49% dos votos contra 47% de Eliezer. Paulo André, que completa o 16º paredão, será o menos votado com apenas 5%.

Veja curiosidades sobre o Brother

Gustavo Marsengo é curitibano, tem 31 anos e é formado em Direito. Antes de ser confinado no ‘BBB 22’ ele trabalhava como empresário no ramo gastronômico, e também atuaava de forma autônoma como investidor do mercado financeiro.

Os pais dele são separados desde sua infância, e por isso se divide entre a sua cidade natal, Curitiba, e Itapoá, onde seu pai vive, em Santa Catarina. Ele já foi atleta de vôlei – assim como seu irmão Lukinhas que hoje é líbero do time Goiás – e, por isso, teve que passar por algumas cirurgias no joelho e lidar com lesões.

