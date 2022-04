Fim do mistério! Descubra grande segredo de Leônidas em ‘Além da Ilusão’

Foto: Reprodução/TV Globo

Nos próximos capítulos de “Além da Ilusão”, Leônidas (Eriberto Leão) terá seu passado misterioso revelado na trama das 18h. As informações são da colunista Carla Bittencourt, do “.”.

A revelação, que será feita apenas para o público da novela, mostrará que o filho do renomado psiquiatra abandonou a vida que tinha após descobrir que sua noiva havia engatado um caso com o próprio pai.

Tudo começará após o homem ter um flashback que o mostrará com Anastácia (Dani Moreno), deitados na grama de mãos dadas. “Assim que eu me formar, a gente se casa! Jura que me espera? Não vai se encantar por outro?”, dirá ele. “Claro que eu espero, bobo. Eu te amo! Você é meu Romeu, meu príncipe encantado!”, responderá ela.

O flashback será acionado pelo susto que o homem levará ao ver a ex-noiva com Bartolomeu (Paulo Carvalho), seu pai. Na ocasião, ele descobrirá que os dois permanecem juntos e ainda tiveram um filho.

Nesse momento, a moça reconhecerá Leônidas: “Não era o Leônidas ali, Bartolomeu?”. “Ele mesmo. Queria tanto que nos perdoasse!”, dirá o psiquiatra. “Então insiste. Explica que não nos apaixonamos de propósito. Pode ser que você não tenha outra chance de se entender com seu filho”, dirá a ex-noiva do rapaz.

Momentos depois, Leônidas aparecerá sentado no chão e chorando ao se lembrar da traição dos dois.

