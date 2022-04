Fim do mistério! Úrsula não é a verdadeira mãe de Joaquim em ‘Além da ilusão’; entenda

Foto: Reprodução/TV Globo

Uma verdadeira bomba será compartilhada com o público nos próximos capítulos de “Além da Ilusão”. Os telespectadores da trama das 18h descobrirão que Úrsula (Barbara Paz) não é a verdadeira mãe de Joaquim (Danilo Mesquita), a vilã na verdade é uma ladra de bebês. As informações são do “.”.

Tudo começará quando Margô (Marisa Orth) chegar a cidade de Campos de Gotycazes juntamente com Iolanda (Duda Brack), que é ex-namorada e mãe do filho do verdadeiro Rafael. Joaquim é quem levará as mulheres para o local a fim de desmascarar o mágico que se passa pelo homem.

Após Isadora (Larissa Manoela) terminar o namoro com o rapaz, Joaquim ficará tão feliz que dará um jantar para comemorar o feito com suas convidadas, mas Úrsula ficará chocada ao dar de cara com Margô, uma velha conhecida.

A verdade é que a vilã roubou a criança de uma vizinha como forma de chantagear um homem que era seu amante na época. Sabendo da informação sobre a falsa mãe de Joaquim, as moças agora conseguirão uma vítima perfeita.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias