Fim do suspense! Descubra quem rouba a herança de Catarina em ‘O Cravo e a Rosa’

Ela irá convencer o banqueiro de que Catarina poderia pegar a herança, anular o casamento e criar um grande escândalo que poderia ser uma propaganda negativa para a campanha política do ricaço.

Durante uma festa na mansão, ela se unirá com Serafim (João Vitti) para invadir o escritório do banqueiro e roubar o dinheiro, mas o plano não dará tão certo. Apesar da cena não mostrar que ela se deu mal, não foi Marcela que cometeu o crime, mas sim Mimosa (Suely Franco).

A governanta confessará tudo após ser colocada contra a parede, mas não é o que parece, tudo foi feito para ajudar Catarina. “Eu estava passando na sala com uma bandeja quando ouvi a dona Marcela e o jornalista Serafim na sala de estudos. Eu quis saber o que eles estavam fazendo lá”, dirá.

“Mas eu não quis roubar, Catarina, eu só não queria que aquela lambisgoia pegasse seu dinheiro. Você não pode imaginar como eu tenho sofrido desde então, porque aquela Lindinha me viu saindo da sala de estudos. Por que você achaque eu dizia que não tinha economias? Eu até tinha, mas ela me tirou tudo ameaçando contar que me viu”, completará.

Logo depois, Catarina e o amado acharão as apólices e conseguirão salvar a fazenda.

