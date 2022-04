Finais da Superliga de Vôlei começam nesta sexta (22), com transmissões ao vivo do sportv

Foto: Orlando Bento/MTC Principal competição do vôlei no país, a Superliga chega ao seu momento decisivo com um sotaque mineiro. A partir desta sexta-feira, dia 22, quatro equipes de Minas Gerais entram em quadra para definir, em uma melhor de três jogos, quem fica com o título. Na competição feminina, o Praia Clube, da ponteira dominicana Brayelin Martínez, vai em busca da segunda conquista de sua história. Já as meninas do Minas, comandadas pela levantadora Macris, querem o tricampeonato em sua terceira final consecutiva. O sportv2 transmite o primeiro jogo da série final nesta sexta-feira, a partir das 21h, com a narração de Luiz Carlos Jr., os comentários de Fabi Alvim e Marco Freitas e reportagens de André Barroso.

Entre os homens, a história da decisão começa a ser contada neste sábado, dia 23, com o duelo entre o hexacampeão Cruzeiro, do oposto Wallace, que retorna à final após duas temporadas; e o Minas, do levantador William, maior vencedor da história da Superliga Masculina, com nove títulos conquistados. O sportv2 mostra todas as emoções do jogo 1 da decisão, a partir das 21h30, com a narração de Jader Rocha, comentários de Nalbert e reportagens de Rodrigo Franco.

Na próxima sexta-feira, dia 29, às 19h, o futuro do vôlei brasileiro será um dos assuntos do ‘Grande Círculo’ do sportv. Apresentado por Milton Leite, o programa que será exibido excepcionalmente nesta data no sportv2, recebe a medalhista olímpica Adriana Behar, um dos maiores nomes da história do vôlei de praia brasileiro e a primeira mulher a assumir o cargo de CEO da Confederação Brasileira de Vôlei. Entre os assuntos debatidos com o narrador Luiz Carlos Jr., os comentaristas Maurício Noriega e Fabi Alvim e a jornalista Carol Oliveira estão a vitoriosa parceria com Shelda; o desempenho do vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Tóquio; e a preparação para os desafios de comandar uma Confederação tão importante para o esporte brasileiro.

Sexta-feira (22) – 21h – Jogo 1 – Praia Clube x Minas – ao vivo no sportv2