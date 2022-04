Final da 2ª edição do Big Brother Cajazeiras acontece neste domingo (24)

Foto: Divulgação

A 2ª edição do Big Brother Cajazeiras (BBC), que terá sua grande final no próximo domingo (24). A versão local do Big Brother Brasil (BBB), por conta da pandemia, foi realizada de forma virtual seguindo a mesma dinâmica do BBB, com prova do líder, anjo, eliminação semanal e festas. Neste ano, a competição começou no dia 17 de janeiro com 22 participantes.