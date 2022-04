Final de semana será de sol com pancadas de chuva na Bahia; confira previsão

O tempo deve ser de sol com pancadas de chuva neste final de semana na Bahia. De acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), a previsão para o sábado (2) é de chuvas fracas durante a madrugada e início da manhã nos municípios do litoral do estado. Foto: Reprodução/Inema

Em alguns pontos, deve ocorrer uma redução de nebulosidade no decorrer do dia, predominando o tempo firme. Em outras regiões da Bahia, o céu ficará sem cobertura de nuvens na maior parte do tempo e poderá apresentar períodos de sol entre nuvens. Apenas a porção Noroeste do estado terá condições de chuvas no fim da tarde. Foto: Reprodução/Inema

Para o domingo (3), o dia apresentará condições de chuva no litoral leste da Bahia. A previsão é de pancadas de chuvas de fraca intensidade e de curta duração, que deverão ocorrer, sobretudo no período da madrugada e manhã.

Regiões centrais manterão a condição de céu claro e altas temperaturas, assim como, tempo firme. Porção Noroeste do estado apresentará variação de nebulosidade, com aumento gradual de nuvens no decorrer do dia.

Tendência para a segunda-feira (4)

Tendência de chuvas de intensidade fraca a moderada em toda a faixa litorânea do Estado. Nas demais áreas o tempo deve se manter firme e com altas temperaturas.

Segundo o Climatempo, a previsão do tempo para o final de semana em Salvador é de sol com nuvens e chuva a qualquer hora do dia.

No sábado (2), é esperado sol com muitas nuvens durante o dia. Haverá períodos nublados, com chuva a qualquer hora. A máxima é de 31°C e a mínima de 24°C.