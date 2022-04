Final do Big Brother Cajazeiras é realizada neste domingo (24); veja vencedor

O ‘BBB22’ ainda não acabou, mas a 2ª edição do Big Brother Cajazeiras (BBC) já tem uma campeã. Raquen Angel foi a escolhida pelos internautas e se tornou a ganhadora da versão local do Big Brother Brasil. O anúncio foi feito na tarde deste domingo (24), no Shopping Cajazeiras.

A praça de alimentação do espaço ficou cheia de parentes e amigos dos participantes. Nessa edição, 22 pessoas participaram. A competição começou no dia 17 de janeiro e tem a mesma dinâmica do BBB, com prova do líder, anjo, eliminação semanal e festas.