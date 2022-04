Fintech Leve abre vagas de emprego em Santa Catarina

A Fintech Leve, empresa de soluções financeiras, abre vagas de emprego para atuação em Santa Catarina. A atuação será de forma híbrida, e as posições estão disponíveis para atuar em diversas áreas da companhia. Acompanhe mais informações e veja os cargos disponíveis.

Fintech Leve anuncia novas oportunidades em Florianópolis

A Fintech Leve, empresa especializada em soluções financeiras, está buscando por profissionais que possuam qualificações e queiram fazer parte da equipe de colaboradores. As oportunidades abrangem as áreas de tecnologia com níveis Júnior e Pleno. Para participar do processo seletivo o profissional deverá encaminhar um currículo profissional atualizado para o e-mail da própria empresa.

Acompanhe as vagas disponíveis para inscrição:

Analista de Suporte Júnior;

Analista de Marketing Júnior;

Analista de Marketing Pleno;

Product Designer Pleno.

Todas as funções serão autuadas na unidade da empresa localizada na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. O modelo de trabalho será de forma híbrida, ou seja, alguns dias da semana o profissional deverá comparecer pessoalmente até a unidade. Portanto, é importante que os interessados tenham fácil acesso a região.

Entre os benefícios que serão oferecidos pela companhia, estão: cartão flexível onde permite que o colaborador escolha a melhor forma de utilizar o valor depositado, plano de saúde, benefício de academia, auxílio educação e consultoria financeira.

Como se candidatar

Para ocupar uma das posições disponíveis e garantir a participação no processo seletivo, o interessado deverá possuir experiência profissional na função, ensino superior e qualificações que o destaque entre os demais candidatos. Os currículos profissionais deverão ser encaminhados juntamente com seu perfil LinkedIn, para o e-mail da empresa vagas@somosleve.com.br.

