Fiscalização apreende 550kg de alimentos impróprios para consumo

550kg de alimentos impróprios para consumo foram apreendidos neste fim de semana durante trabalho de fiscalização da Vigilância Sanitária. Desta vez, as atividades se concentraram em supermercados, avícolas, laticínios e frigoríficos nos bairros de São Jorge, Levada, Tabuleiro do Martins e Benedito Bentes.

Nas fiscalizações foram verificadas questões como condições de armazenamento, refrigeração, manipulação, conservação e comercialização dos alimentos. Dentre os alimentos apreendidos estavam carne bovina e suína, linguiça, queijo e manteiga. Todos os produtos apreendidos foram descartados no aterro sanitário na capital.

De acordo com o coordenador da Vigilância, Airton Santos, o trabalho do órgão é focado na garantia da segurança alimentar para prevenção da saúde do maceioense. “Estamos orientando e fiscalizando os mais diversos segmentos comerciais para, cada vez mais, poder assegurar que os produtos consumidos pelos maceioenses sejam de qualidade e sem risco sanitário nenhum”, disse.

Os locais onde houve o recolhimento dos alimentos impróprios para consumo foram notificados e poderão receber multa que varia de R$ 180 a R$ 19 mil, a depender da gravidade do caso.

Disque Denúncia e WhatsApp

Para denunciar irregularidades, observadas em estabelecimentos fora das adequações sanitárias e que causam riscos à saúde da população, é possível entrar em contato no telefone (82) 3312-5495, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, ou pelo WhatsApp (82) 98705-0730, que funciona 24h, todos os dias.