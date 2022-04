Conforme informações divulgadas oficialmente, o FIX.SUITE é uma coleção de serviços de conectividade que a Bolsa de Valores do Brasil (B3) coloca à disposição do mercado brasileiro de renda fixa.

FIX.SUITE: solução tecnológica na conectividade da B3

De acordo com a Bolsa de Valores do Brasil (B3), através do o FIX.SUITE, corretoras, bancos e demais instituições autorizadas a operar no ambiente da Bolsa de Valores do Brasil (B3) e podem conectar seus sistemas diretamente à Plataforma Trader.

Padrão internacional: Financial Information eXchange (FIX)

A solução é baseada no protocolo Financial Information eXchange (FIX), um padrão internacional para a troca digital de mensagens relacionadas às operações, destaca a Bolsa de Valores do Brasil (B3).

Principais benefícios:

Maximização da eficiência operacional, com a possibilidade de eliminação de processos manuais;

Transparência, redução de riscos e ganho de escala, favorecendo o desenvolvimento do mercado de renda fixa brasileiro;

Atualmente os serviços disponibilizados no FIX.SUITE são o roteamento de ordens e o pré-registro de operações (ou lançamento de Voice ).

Roteamento de ordens

Conforme informa a Bolsa de Valores do Brasil (B3), o FIX.SUITE permite o roteamento de ordens de compra e venda, oferecendo ao mercado a possibilidade de automação de seus processos e estratégias de negociação, o que traz maior agilidade e eficiência operacional. O FIX.SUITE possui alguns diferenciais que podem ser relevantes por diversas vertentes.

Diferenciais:

Maior facilidade na construção de estratégias de negociação;

Padronização das mensagens para envio de ordem;

Eliminação de processos manuais e, consequentemente, redução de custos, riscos e ganho de eficiência operacional, informa a Bolsa de Valores do Brasil (B3).

Modalidades disponíveis

Tipo de Sessão

Fund Transfer Voice

Funcionalidade

Permite que o gestor registre transferências de posições entre fundos, desde que tenha um intermediador cadastrado no sistema.

Tipo de Sessão

Simple Voice

Funcionalidade

Possibilita o registro (Voice) de confirmação de contraparte.

Tipo de Sessão

Prime Broker Voice (em desenvolvimento)

Funcionalidade

Segundo a Bolsa de Valores do Brasil (B3), o Prime Broker Voice permite que a corretora faça o registro para contrapartes (intermediação).

A infraestrutura tecnológica e a contratação do serviço

De acordo com informações oficiais, a contratação do serviço é realizada via Contrato Único de Acesso à Infraestrutura Tecnológica e aos Sistemas e Serviços de Tecnologia da Bolsa de Valores do Brasil (B3).

Usuário e sessão Fix

Para acessar o FIX.SUITE é necessário a criação de um usuário da Plataforma Trader e uma sessão FIX. Caso o Participante já tenha um usuário da Plataforma Trader, será necessário apenas a criação da sessão FIX, informa a Bolsa de Valores do Brasil (B3).