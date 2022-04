Fizeram as pazes? Ludmilla comemora Anitta no Coachella: ‘Ganhando o mundão’

Foto: Reprodução/Instagram



Após a apresentação de Anitta no Coachella, durante a noite da última sexta-feira (15), Ludmilla fez questão de comemorar o show da cantora em um dos maiores festivais musicais do mundo.

Deixando a treta de lado, a cantora de “Maldivas” compartilhou um vídeo de Anitta e Snoop Dogg cantando “Onda Diferente”, hit das duas presente no disco “Kisses”. “Muito fo** ver nossa música ganhando o mundão”, iniciou.

“Viva o funk por**”, completou através de seu perfil no Twitter. Nos comentários, até Inês Brasil comemorou a interação entre as cantoras: “Manos é o milagre da Páscoa, tem que fazer as pazes mesmo”. “É o Brasil feliz de novo”, escreveu outro usuário.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias