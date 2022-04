Flipenedo abre espaço para autores penedenses e de outras cidades

Livros estarão disponíveis na tenda literária, no Largo da Igreja São Gonçalo

O Largo da Igreja São Gonçalo, Centro Histórico de Penedo, será o destino dos que se interessam por livros. A partir de amanhã (quinta-feira, 28), escritores e escritoras alagoanos e de outros estados estarão na Tenda Literária da Flipenedo.

O espaço aberto ao público será o ponto de encontro entre leitores e os que escrevem poesias, contos, crônicas, biografias, romances, pesquisas e obras didáticas.

Entre os naturais da cidade anfitriã de sua 1ª Festa Literária, destaque para poeta e ensaísta Ângelo Monteiro. Aos 80 anos e com dezenas de livros produzidos, o escritor radicado em Recife-PE retorna à terra natal para lançar Entre as Ondas.

Monteiro vai dividir a tenda com o também poeta penedense Luciano Rocha, presente com os contos Diante do Espelho e Lata D’Água na Cabeça. Luciano mora em Aracaju-SE, onde a poetisa penedense Ceiça Rocha Cruz residia.

Ela está de volta ao lugar onde nasceu e cresceu para lançar Caminhos das Águas. Quem também retornou ao lar é Ivone Peixoto, autora da obra O Penedo, pesquisa sobre a história da cidade ribeirinha na perspectiva dos que investiram em seu desenvolvimento.

A produção literária dos penedenses estará na Flipenedo, ao lado do e-book infanto-juvenil Juvenal e o Paraíso (Andréa Paiva); Eu, Que Não Amo Ninguém (Franklin Carvalho); Leves Sombras (Luiz Eudes); Paisagens Interiores (Décio Torres Cruz); O Homem que Pensou Ser Deus e Outros Contos Cibernéticos (Tom Torres).

Livros de temática sombria – Assombrosa(Mente), de Jeane Tertuliano – ou romance policial – Por Que Morreu Izabelle? – também estão constam entre os lançamento da 1ª Festa Literária de Penedo, evento organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) com apoio do Governo de Alagoas e outras parcerias.

Carla Emanuele Costa apresenta seu registro sobre a capital do Agreste alagoano: Arapiraca, Minha Cidade, Minha Riqueza; e Marcelino Carvalho traz a obra Expressar Sentimentos.

Também há espaço para trabalhos didáticos, a exemplo do livros ‘Por que estudar? Uma reflexão acerca do processo de ensino-aprendizagem’, escrito por Elba Teixeira; e ‘As Contribuições dos Saberes e Práticas Pedagógicas no Processo de Ensino Aprendizagem’, de Susanne Messias de Farias.

E o que dizer dos polêmicos ‘Lampião, Sua Verdadeira Morte, Angicos Não Houve Fim’ e ‘Lampião e Maria Bonita, A farsa das Mortes no Angico?’, ambos de Antônio Pinto, autor que contesta como se deu a morte de Virgulino Ferreira e parte de seu bando.

A Filha do Catador de Lixo (Sebastiana Fernandes Amorim) e Playlist-Poema completam a relação de livros lançados na Flipenedo.

