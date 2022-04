Flipenedo abre matrículas para oficinas, mesas redondas e debates

Inscrições somente on-line no portal da Festa Literária de Penedo

Decom PMP

A Prefeitura de Penedo abriu inscrições ao público interessado em participar das oficinas, mesas redondas e debates que fazem parte da programação da 1ª Festa Literária de Penedo (Flipenedo).

A primeira atividade acontece no próximo dia 23, Sala de Criatividade direcionada para professores da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) na Escola Barão de Penedo.

A partir de 28 de abril, o evento que homenageia o poeta penedense Sabino Romariz se instala no Centro Histórico com ações de ensino, troca de experiências e muito mais.

O trabalho do governo Ronaldo Lopes traz para Penedo feira de livro, sarau literário, shows musicais, apresentações culturais, contação de histórias e recitais.

Além disso, haverá concurso de redação para estudantes e a premiação do 8º Concurso Literário Cidade do Penedo, organizado pela APLACC (Academia Penedense de Letras, Artes, Cultura e Ciência) com apoio da gestão Crescendo Com Seu Povo.

Realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), a 1ª Festa Literária de Penedo tem apoio do Governo de Alagoas, UFAL, IFAL, Fundação Casa do Penedo, Faculdade Raimundo Marinho e entidades relacionadas com produção literária.

A inscrição para as atividades é gratuita e exclusiva no portal da Flipenedo. Clique aqui

Quinta-feira, 28 de Abril

Oficina de Escrita Criativa: Crônica, com Maurício Melo Júnior. Local – Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo/SCAP, das 8h30 às 10 horas.

Sexta-feira, 29 de Abril

Oficina de Escrita Criativa: Contos, com Wellington Melo. Local – Biblioteca, das 8h30 às 10 horas.

Oficina: A Fabricação do Livro, com Fernando Franco. Local – Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo/SCAP, das 15h00 às 16 horas.

Palestra: Educação Patrimonial de Alagoas em Sala de Aula, com as Professoras Adriana Capretz e Adriana Guimarães. Local – Auditório da Casa de Aposentadoria, das 15h00 às 17 horas.

Mesa de Debates: Fazer Literatura em Alagoas. Debatedores José Inácio Vieira de Mello e Nilton Rezende, com mediação de Milton Rosendo. Local – Theatro Sete de Setembro, das 17h00 às 18 horas.

Mesa de Debates: A Poesia no Novo Nordeste. Debatedores: Ângelo Monteiro e Salgado Maranhão, com mediação de Fernando Fiúza. Local – Theatro Sete de Setembro, das 18h00 às 19 horas

Sábado, 30 de Abril

Oficina de Escrita Criativa: Poesia, com Ricardo Cabús. Local – Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo/SCAP, das 08h30 às 10h30.

Roda de Conversa: Literatura Infantil e Patrimônio Arqueológico, com Luana Teixeira. Local – Faculdade Raimundo Marinho, das 9h00 às 11 horas.

Mesa de debates: A Crônica das Cenas Alagoanas – Alagoas como Cenário Literário. Debatedores: Ricardo Cravo Albin, Franklin Carvalho e Carlito Lima, com mediação de Geraldo Majella. Local – Theatro Sete de Setembro, das 17h00 às 18 horas.

Mesa de debates: Cinema e Literatura – Uma Paixão Consentida. Debatedores Lírio Ferreira e Sérgio Machado, com mediação de Ninho Moraes. Local – Theatro Sete de Setembro, das 19h00 às 20 horas.

Veja toda a programação da Flipenedo aqui!