FliPenedo inclui premiação da APLACC para concurso Cidade do Penedo em sua programação

Secretária Aliny Costa assegurou continuidade da cerimônia nas próximas festas literárias

O público lotou o Theatro Sete de Setembro para acompanhar a entrega da premiação do Concurso Cidade do Penedo de Poesia e Conto, iniciativa da Academia Penedense de Letras, Artes e Ciências (APLACC) incluída na 1ª Festa Literária de Penedo.

Em sua 8ª edição, o concurso da APLACC registrou número recorde de inscrições, 1.349 textos ao todo, poesias e crônicas.

O incentivo à produção literária é aberto ao público, inclusive de autores com domínio da Língua Portuguesa que residem em outro país. Por isso, a poesia vencedora na categoria adulto é uma poetisa residente na cidade de Braga, em Portugal.

Já a modalidade poesia para categoria juvenil priorizou estudantes de escolas públicas e particulares de Penedo.

A Secretária Municipal de Cultura, Aliny Costa, representou o Prefeito Ronaldo Lopes na solenidade realizada na noite desta sexta-feira, 30, e informou que a premiação do concurso da APLACC está garantida para as próximas edições da FliPenedo.

Além da entrega dos certificados, a cerimônia contou com apresentação da atriz penedense Daniela Cattívaz e do Quarteto Ventos do Penedo, músicos da Sociedade Monte Pio dos Artistas de Penedo.

Confira abaixo a relação oficial dos premiados

VIII CONCURSO CIDADE DO PENEDO DE POESIA E CONTO MODALIDADE CONTO

MODALIDADE CONTO, CATEGORIA ADULTO

Troféu Helson Batinga

1º Lugar – Airton Souza de Oliveira/Marabá-PA

Troféu Hildo Machado

2º Lugar – Roberto Minadeo/Brasília-DF

Troféu Fernando Sávio

3º Lugar – Marina Barrichello Marone/São Paulo-SP

MODALIDADE POESIA, CATEGORIA ADULTO

Troféu Sabino Romariz

1º Lugar – Cândida Martins Sampaio Passos/Braga-Portugal

Troféu Maurício Gomes

2º Lugar – Giovanna Úrsula de Oliveira Fernandes/Rio Branco-AC

Troféu Machado de Lemos

3º Lugar – Maria da Conceição Rocha Cruz/Penedo-AL

MODALIDADE POESIA, CATEGORIA JUVENIL

Troféu Carlos Drummond de Andrade

1º Lugar – Isis Hanielly/Escola Est Com.José da Silva Peixoto-Penedo

Troféu Cecília Meireles

2º Lugar – Maria Luíza Monteiro Bittencourt Paiva/Escola Nossa Senhora Auxiliadora-Penedo

Troféu Jorge de Lima

3º Lugar Rodrygo Pires da Silva/IFAL Penedo

