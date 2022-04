Flipenedo registra contação de história em vídeo

Literatura infanto-juvenil estimulada para estudantes da rede pública

Decom PMP

A 1ª Festa Literária de Penedo (Flipenedo) abre o universo da literatura para todo tipo de público, inclusive o infanto-juvenil.

Para reforçar o incentivo ao hábito da leitura, o Departamento de Comunicação da Prefeitura de Penedo registrou em vídeo a contação de histórias de dois livros que abordam aspectos da história de Penedo e de Alagoas.

Para a criançada, a obra ‘O que Só as Minhocas Podem Ver?’ apresenta a cidade de Penedo por meio das personagens Xinoca e Jurema, personagens do livro escrito por Luana Teixeira com ilustrações de Chris K.

O título da Imprensa Oficial Graciliano Ramos foi lido, na íntegra, por Jéssica Oliveira Ferreira, pedagoga que trabalha na Escola Municipal Wilton Lucena e atriz da Companhia Flor do Sertão, trupe penedense de teatro.

Para o público adolescente, o professor Marcondes Batista dos Santos apresenta a obra ‘No País dos Caralâmpios – A História das Nossas Alagoas’. A obra de Maurício Melo Júnior tem 144 páginas protagonizadas por Laurinho, personagem que descobre fatos da história de Alagoas e do Brasil numa biblioteca.

Marcondes é professor da Escola Municipal Douglas Apratto Tenório e resumiu o título da Editora Bagaço no trabalho feito pelo Decom para a Secretaria de Educação de Penedo.

Os dois vídeos serão compartilhados entre professores da rede pública municipal para estimular o descobrimento que a leitura proporciona.

A contação de histórias é parte da programação da Flipenedo, evento que também terá a participação do escritor, pesquisador e jornalista Maurício Melo Júnior. Ele será o responsável por ministrar a Oficina de Escrita Criativa que acontece na quinta-feira, 28, a partir das 8h30 na Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular, localizada no Centro Histórico de Penedo, ao lado da agência dos Correios (Av. Floriano Peixoto).

Confira aqui a programação completa da Flipenedo

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte