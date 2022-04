FNDE prorroga prazo para renovação de financiamento do Fies

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) alterou o prazo dos aditamentos de dilatação e transferência dos contratos de financiamento do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), concedidos até o segundo semestre de 2017 e referente ao primeiro semestre de 2022.

A alteração foi publicada pelo FNDE no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira, dia 18 de abril. De acordo com a publicação, os estudantes com contratos do Fies terão até o dia 30 de abril para fazer os aditamentos.

Desse modo, o novo prazo vale para a realização de transferência integral de curso ou de instituição de ensino e de solicitação de ampliação do prazo de utilização do financiamento, respectivamente, referente ao primeiro semestre deste ano.

Os estudantes devem realizar os aditamentos por meio do Sistema Informatizado do Fies (SisFies), disponível no site do Ministério da Educação (MEC).

Sobre o Fies

Criado em 2001, o Fies é um programa do governo federal que tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e ofertados por instituições de educação superior da rede privada que aderem ao programa.

De acordo com as diretrizes, para obter o financiamento, os interessados devem realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obter as notas mínimas. Além disso, os candidatos devem cumprir os pré-requisitos de renda. Veja mais informações no Portal do MEC.

Com informações da Agência Brasil.

