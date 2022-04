Fofurômetro em explosão: Léo e Lis esbanjam charme durante passeio em Salvador

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A pequena Lis já um sucesso nas redes sociais. Neste sábado (2), a filha única de Léo Santana e Lore Improta explodiu o fofurômetro ao aparecer com o cantor vestindo um look todo de onça. Todo coruja, o artista escreveu: “Oia meu estilo e felicidade indo passear c/ papai”, disse.

Lis aparece apaixonada pelo carinho de Léo e esbanja muitas risadas nas fotos. A mamãe Lore, não se conteve digitando em caixa alta: “EU NÃO AGUENTOOOO! AMO VOCÊS DEMAIS”.



A postagem já passa dos 620 mil curtidas. Veja abaixo:

