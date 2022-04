Folia de milhões! Confira fotos do primeiro dia do CarnaSal

Uma verdadeira folia! Essa é a energia do primeiro dia do CarnaSal nesta quinta-feira (21). A banda Babado Novo já animou o público que marcou presença no Wet. Ainda vão subir no ‘pranchão’ os cantores Jau, Saulo, Carlinhos Brown, Lincoln e a banda Parangolé. Veja abaixo uma galeria de fotos do evento: