Food Trucks irregulares devem ser retirados das ruas de Maceió em 30 dias, diz MP

Medida deve ser cumprida pela Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social

O Ministério Público de Alagoas deu 30 dias para que os food trucks de comerciantes que não tenham permissão para a atividade e de permissionários que descumprem legislação específica sejam retirados das vias públicas de Maceió.

De acordo com o promotor de Justiça Jorge Dórea, que está acompanhando o caso, há regras que devem ser cumpridas, como o recolhimento, ao final do expediente, dos food trucks das vias públicas. Ele explica que a permanência dos veículos nas ruas viola o direito do uso democrático dos espaços e dos bens públicos.

O Ministério Público enfatizou que é necessário disciplinar e regulamentar a comercialização de alimentos em vias públicas e por isso a Prefeitura deve fiscalizar o ordenamento do espaço urbano municipal.

“Ora, é preciso que a população entenda que existem dois códigos municipais, o de Urbanismo e o de Posturas de Maceió, além da Lei já 6.633/2017, que vislumbram o ordenamento da cidade. Há direitos sendo violados, como o das pessoas transitarem, passearem nas praças, andarem seguramente pelas calçadas, em detrimento do lucro e comodidade de poucos e isso define a ilegalidade. Temos de defender os direitos difusos e coletivos e estamos apenas querendo que o Município cumpra sua própria lei”, pontuou o promotor.

Através de nota, a Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social (Semscs) afirmou que recebeu o ofício do MP e que está sendo analisada para ser cumprida sem que haja prejuízo aos comerciantes. Confira a nota na íntegra: