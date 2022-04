Formas de trabalhar para verificar a integridade da bateria no iPad (2022)

Um iPad não permite que você verifique a integridade da bateria tão rapidamente quanto no iPhone. O iPhone tem uma opção separada no aplicativo de configurações que ajuda você a acompanhar o desempenho da bateria do seu dispositivo à medida que envelhece. Para verificar a bateria em um iPad, você terá que conectar seu iPad a um PC. Veja como você pode verificar a integridade da bateria do iPad.



Como verificar a integridade da bateria do iPad e o ciclo de carga

Embora os iPads tenham uma bateria muito maior que o iPhone, ele ainda luta para passar o dia com uma única carga. Para passar por isso, você precisa monitorar constantemente a ajuda da bateria do seu iPad. Siga os passos mencionados abaixo para fazê-lo:

Baixe e instale o iMazing no seu PC.

Conecte seu iPad e seu computador usando um cabo USB Lightning. Pela primeira vez, você precisará clicar Confiar no seu iPad para permitir que ele compartilhe informações com o seu PC.

Selecione seu iPad no painel do dispositivo à esquerda e clique no botão Bateria ícone no canto inferior direito.

Um pop-up será aberto com detalhes sobre o seu Saúde da bateria do iPad. Isso também incluirá a carga máxima que seu iPad costumava suportar quando era novo.

Empacotando

Foi assim que você pode verificar Saúde da bateria do iPad. Esperamos que as etapas mencionadas acima possam ajudá-lo. Ainda assim, se você tiver algum problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

