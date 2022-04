O empreendedor precisa lidar com diversos fatores para que possa direcionar sua atuação no mercado, considerando todos os fluxos e estímulos que a concorrência direciona ao seu cliente de maneira contínua.

Formas estratégicas de atuação no empreendedorismo

É relevante para o empreendedor que considere analisar no mercado estrategicamente. Sendo assim, é viável estudar o mercado através de ferramentas administrativas.

Swot e os fatores externos

A matriz Swot, por exemplo, permite que o empreendedor conheça o seu cenário e explore os fatores externos. Visto que são muitos os fatores não controláveis que impactam a economia e, por conseguinte, o fluxo de oferta e demanda.

Diferencial competitivo

Além disso, para o empreendedor que direciona seus pontos fortes, o destaque do seu diferencial competitivo ocorre de maneira orgânica. O investimento direcionado pode ser grande valia para o empreendedor, considerando que – de forma geral – o empreendedor possui um valor limitado para direcionar internamente, haja vista a necessidade de uma gestão analítica e holística.

Sistema ERP

Sendo assim, é viável que o empreendedor invista em tecnologia quando da sua entrada no mercado. Dessa forma, poderá obter um sistema ERP confiável, inteligente e integrado. Certamente, através da tecnologia na gestão, o empreendedor poderá trabalhar com ações ativas e resolutivas, direcionando o seu crescimento com escalabilidade e planejamento.

Omnichannel

Um sistema omnichannel, por exemplo, permite que a gestão da empresa cresça e entregue seus valores de forma indireta ao seu cliente, além da qualidade do produto ou serviço. Sendo assim, é possível quebrar barreiras importantes no que tange à comunicação, disponibilizando para o cliente vários canais de forma simultânea.

Comunicação

Além disso, a tecnologia omnichannel também permite que a empresa melhore a comunicação interna; o que facilita o fluxo de rotina das áreas, além de ser um importante dashboard, no que se refere à gestão de pessoas.

Evite projetos obsoletos

Sendo assim, diversas ações podem ser resolutivas, considerando os dados importantes oriundos de um sistema confiável. Além disso, o investimento em tecnologia permite que o empreendedor não perca outros investimentos futuros através de projetos obsoletos, ou ainda, investindo em produtos que tendem ao desuso.

Direcione a marca de forma estratégica

Por isso, a tecnologia deve ser considerada como uma forma estratégica de atuação no empreendedorismo. Uma vez que é possível entender a necessidade do cliente, analisar o seu concorrente e otimizar seus processos de modo simultâneo, amparando assim seu crescimento e facilitando o direcionamento da marca na era digital.