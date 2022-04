Forró Coffee anuncia Safadão, João Gomes e Vitor Fernandes como atrações; saiba mais

Foto: Divulgação

O Forró Coffee realiza a sua 20ª edição, no dia 2 de julho, com uma grade de atrações especial: Safadão, João Gomes, Vitor Fernandes e Dorgival Dantas. A festa, que acontece em Itiruçu, cidade localizada a cerca de 320 km de Salvador, é sediado na Fazenda Nova Itália.

Com um palco de 360º, o evento oferece duas opções para a entrada no festejo: a Área Premium (água, cerveja, refrigerante, sorveroska e churrasco) e a Área Camarote (Incluso água, cerveja, refrigerante, 05 fichas de whisky ou vodka, além do buffet, incluindo churrasco). Os ingressos estão à venda no Ticket Maker.

Forró Coffee

Data: 02 de Julho de 2022 (Sábado)

Local: Fazenda Nova Itália – Itiruçu-BA

Atrações: Wesley Safadão, João Gomes, Vitor Fernandes e Dorgival Dantas

Início do Evento: 15h

Área Premium: Incluso água, cerveja, refrigerante, sorveroska e churrasco.

Área Camarote: Incluso água, cerveja, refrigerante, 05 fichas de whysky ou vodka, além do buffet, incluindo churrasco.

Ingressos: Ticket Maker

