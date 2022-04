Forró do Bosque confirma shows de João Gomes, Léo Santana e Thiago Aquino; confira evento

Fotos: Divulgação/Reprodução/Instagram

O Forró do Bosque confirma data e atrações para a edição de 2022! A festa acontece no dia 23 de junho (quinta) na cidade de Cruz das Almas, cerca de 52km de Salvador (BA). Dentre as atrações já confirmadas, estão os artistas João Gomes, Thiago Aquino, Bell Marques e Léo Santana.

Os ingressos estão à venda digitalmente na Central do Carnaval, Bilheteria Digital e Loja do Bosque.

Forró do Bosque

Data: 23 de Junho de 2022 (quinta).

Local: Villa Vip – Cruz das Almas

Horário: 14h

Atrações Confirmadas: Bell Maques, João Gomes e Léo Santana

Vendas Online: Central do Carnaval, Bilheteria Digital e Loja do Bosque

