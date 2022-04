Forró do Piu-Piu confirma data e anuncia atrações; saiba quais são

Foto: Divulgação

O Forró do Piu-Piu, festa no interior baiano, já está com a data marcada: 25 de junho. O evento acontece na fazenda Colibri em Amargosa (BA), cidade localizada a 240 km de Salvador. E, para animar a comemoração junina, a dupla Henrique & Juliano, Léo Santana, banda Forró do Tico e Danniel Vieira integram a grade de atrações.

Os ingressos para o Forró começam a ser vendidos na segunda-feira (18), na loja Bora Tickets no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site.

