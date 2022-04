Forró TicoMia anuncia grade de atrações para evento all inclusive; saiba mais

Foto: Reprodução/Instagram

A tradicional festa de Ibicuí, o Forró TicoMia, anuncia grade completa de atrações para o São João de 2022. Dorgival Dantas, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon, Luan Estilizado, Jonas Esticado, Mastruz com Leite, Raí Saia Rodada e Lordão integram a line up do evento, cuja previsão de duração é de 10h de shows.

O Forró acontece na Fazenda ElDorado, local que vem sediando festejo há 35 anos. Com serviço all inclusive, o evento oferece comidas e bebidas variadas: cerveja, água, refrigerante, frozen, cachaças, água de coco, caldo de cana, ligante, acarajé, abará, queijo coalho, pamonha, amendoim, milho cozido, crepe, tapioca, tradições gaúchas (porco e costela bovina no rolete), espetinho de carne, frango, feijão tropeiro, vinagrete, entre outros.

Forró TicoMia

Atrações Confirmadas: Dorgival Dantas, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon, Luan Estilizado, Jonas Esticado, Mastruz com Leite, Raí Saia Rodada e Lordão

Data: 25 de junho de 2022 (sábado)

Horário: abertura dos portões às 11h e término (previsão) às 22h

Local: Fazenda ElDorado, Ibicuí, BA

Vendas Online: Bilheteria Digital

