Franquia com retorno rápido: confira dicas e opções

Quer conhecer uma opção de franquia com retorno rápido? Então vamos te dar dicas incríveis e opções para investir, pois o modelo de Franchising no Brasil se consolidou nos últimos anos. Dessa forma, graças à possibilidade de retorno sobre o valor investido, segurança de implantação e suporte de marca, muita gente tem optado por este negócio na hora de empreender. Por isso, veja neste artigo algumas opções de franquia com retorno rápido de investimento. Saiba mais sobre empreendedorismo.

Como funciona o modelo de Franquias?

Afinal, existe franquia com retorno rápido? Quando você adquire uma franquia, além do negócio (tipo, ramo, produto ou serviço), você adquire as características que fizeram com que a marca se estabelecesse no mercado.

Dessa forma, o lado bom da franquia é que ela vem pronta, com a expertise do que deu certo e a experiência por trás do que não deu, além do plano de negócios, marketing e ação certeiros.

O estudo que a rede franqueada faz para implantar a nova unidade é um estudo que elimina as possibilidades de quebra do negócio.

Como escolher uma franquia?

Escolha algo que você goste de fazer e que você veja fazendo por bastante tempo. Pois, embora o modelo esteja pronto, você como dono precisará se dedicar para que o negócio dê certo.

Escolha também algo que sua região ou a região de implantação demande, ou seja, que tenha necessidades. Um bar entre igrejas, por exemplo, pode ser que não alcance um bom volume de clientes.

Por fim, se atente, também, ao tempo que você pode esperar pelo retorno do investimento. Alguns tipos de franquias podem demorar um pouco mais para concluir o retorno.

Franquias com retorno rápido

Confira agora algumas opções de franquias com retorno rápido de investimento. Veja a seguir.

Acquazero

Empresa especializada em serviços de higienização automotiva e outros cuidados para veículos. Possui um dos melhores payback (retorno sobre investimento) dentre as franquias. Com um foco no meio ambiente com a lavagem ecológica, produtos biodegradáveis e preços competitivos.

O modelo de negócio é enxuto, podendo ser home office com o serviço em domicílio ou lojas físicas.

Investimento inicial: a partir de 23 mil

Faturamento médio mensal: a partir de 70 mil

Retorno do investimento: Entre 3 e 24 meses

Acqio

Empresa especializada em soluções financeiras que oferece produtos como maquininha de cartão, crédito para empreendedores, link de vendas online e suporte para redes sociais. Dessa forma, o franqueado é comissionado pelos produtos e recebe um percentual a cada transação. Assim, a vantagem principal é poder trabalhar de casa.

Investimento inicial: a partir de 3 mil

Faturamento médio: a partir de 8 mil

Retorno do investimento: de 5 a 12 meses.

Amo vacinas

Rede de clínicas especializadas em aplicação de vacinas com uma experiência agradável e diferente. Com um atendimento humanizado e técnicas para diminuir a sensibilidade da picada, a marca inovou no atendimento domiciliar.

Investimento inicial: a partir de 60 mil

Faturamento médio mensal: a partir de 100 mil

Retorno sobre investimento: entre 18 e 24 meses

Anjos colchões e Sofás

Focada no segmento de saúde e bem estar, esta franquia oferece não só colchões e sofás, mas também outros itens no catálogo da empresa, que podem ser oferecidos na loja. Dessa forma, a vantagem competitiva da marca é a logística da rede, que é espalhada pelo Brasil.

Investimento Inicial: a partir de 295 mil

Faturamento médio mensal: a partir de 150 mil

Retorno do investimento: entre 8 e 18 meses

Aprova crédito

Empresa do segmento de crédito já consolidada no mercado. Dessa forma, ela possui parcerias com instituições financeiras, para oferecer diversas soluções como empréstimos, capital de giro para empresas, maquininhas de cartão, seguros e muito mais.

Investimento inicial: a partir de 16 mil

Faturamento médio mensal: a partir de 10 mil

Prazo de retorno: 4 a 18 meses.

Bellaza

Marca pioneira no mercado a comercializar maquiagens multimarca no segmento digital. Assim, a empresa oferece a criação e hospedagem do site, e o franqueado divulga e vende os produtos. Dessa forma, não há necessidade de estoque, pois a franqueadora faz a entrega dos produtos diretamente para o cliente.

Investimento inicial: a partir de 9 mil

Faturamento médio: a partir de 5 mil

Prazo de retorno: de 12 a 24 meses

Bioflora

Rede de franquias do segmento de cuidados com a saúde através de suplementos alimentares. O modelo de negócio é digital, e o franqueado trabalha o marketing para atrair pessoas e efetuar a venda.

Investimento Inicial: a partir de 7 mil

Faturamento médio mensal: a partir de 2 a 5 mil

Prazo de retorno: de 3 a 9 meses

No geral, quanto menor o investimento, maior a velocidade de retorno.

Esperamos que estas dicas de franquias com retorno rápido te ajudem a ter um direcionamento para o seu empreendimento. Entretanto, não se esqueça que a franquia precisa ser de um produto ou serviço que tenha a ver com você, pois é preciso gostar do que se faz, não é mesmo? Então, faça uma boa escolha e bom negócio!