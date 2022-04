Franquia de banho e tosa: veja quais as opções do mercado que mais cresce no Brasil

Se você gosta de animais de estimação, por que não investir numa franquia de banho e tosa? Já faz muitos tempo que os pets são nossos amigos inseparáveis. Mais do que isso, eles já são considerados membros da família. Dessa forma, o cuidado com os animais de estimação são cada vez maiores. Por isso, esse é um mercado que está cada vez mais em alta.

Neste artigo, vamos falar sobre o mercado que mais cresce no Brasil neste ano: a franquia de banho e tosa, além de vendas de pet shop. Aliás, saiba que o faturamento é bem atrativo. Então, confira agora nossas dicas de empreendedorismo.

O mercado de franquias pet

Afinal, como é o mercado de franquia de banho e tosa? O mercado pet brasileiro é o segundo maior do mundo. Dessa forma, o Brasil perde somente para os Estados Unidos na oferta de serviços de banho e tosa e venda de produtos pet.

Para investir no mercado de franquia pet, inicialmente você precisa gostar de animais, é claro. Então, este princípio é fundamental, ou seja, gostar mesmo de animais, e não fingir que gosta. Afinal, ninguém consegue mentir por muito tempo, não é mesmo?

O franqueado irá aprender, a partir do treinamento oferecido pela franqueadora, qual é a forma correta de dar banhos nos diferentes animais de estimação. Além disso, saberá os cuidados necessários, como realizar a tosa nos diferentes animais domésticos e raças diferenciadas.

O franqueador precisa também saber atender bem o cliente e seu tutor, além dos colaboradores da empresa. Dessa forma, o ambiente de trabalho se torna mais agradável e facilita a fidelização dos tutores.

Apesar da franqueadora dar dicas de marketing, você, enquanto franqueado, precisa criar o seu próprio marketing para atender seus clientes locais.

Conheça algumas opções de franquia de banho e tosa

Entre os custos iniciais, investimento com a franquia e custos adicionais para abrir seu próprio negócio, existem franquias para todos os gostos. Dessa forma, podem ter as de pouco investimento, alto investimento, necessidade de capital de giro, entre outras necessidades. Então, estabeleça a sua meta de investimento e veja algumas das franquias possíveis no Brasil para investimento.

Docg.

A franquia Docg. oferece serviços de banho e tosa, além de estética para animais e venda de produtos para pets. Neste caso, o franqueado precisará de um espaço físico entre 10m2 a 100 m2.

O investidor terá opções de quiosque (somente venda de produtos pet), loja completa, loja full e pet spa (no interior da loja).

Investimento total: a partir de R$ 30.000,00

Faturamento médio mensal: Não informado

Prazo de retorno: 36 meses

Pet Free

Com mais de 10 anos no mercado, a franquia Pet Free oferece uma variedade maior de serviços. Dessa forma, os serviços são banho, tosa, consultório veterinário, farmácia veterinária, rações, alimentos especiais, entre outras vendas.

Investimento total: a partir de R$ 100.000,00

Faturamento médio mensal: R$ 50.000,00

Prazo de retorno: 12 meses

Turma do Banho

A franquia Turma do Banho oferece os serviços de banho e tosa em um trailer. Assim, torna a franquia mais atraente e chama a atenção dos tutores. O trailer fica fixo em locais de grande circulação de pessoas como shoppings, estacionamentos, centros comerciais, entre outros locais de grande circulação.

Enquanto o pet toma banho, os tutores observam por uma janela de vidro, o que facilita para fazer vídeos e fotos incríveis dos pets.

Investimento total: a partir de R$ 79.000,00

Faturamento médio mensal: R$ 20.000,00

Prazo de retorno: entre 1 e 12 meses

Petmicílio

A franquia Petmicílio oferece banhos e tosas a domicílio. Além disso, os franqueados podem oferecer serviços de hotel e passeio diário.

O serviço é contratado pelo aplicativo específico.

Investimento inicial: a partir de R$ 18.000,00

Faturamento médio mensal: R$ 12.000,00

Prazo de retorno: Não informado

Pet Shop Móvel

A franquia Pet shop Móvel oferece serviços de banho e tosa em uma unidade móvel, totalmente equipada com sopradores, bancadas que auxiliam na execução do serviço de banho e tosa. Dessa forma, a proposta é atender os pets nas portas das casas, se deslocando por toda a cidade. Assim, esta ação diminui o estresse do animal no deslocamento.

Investimento inicial: a partir de R$ 10.000,00

Faturamento médio mensal: Não informado

Prazo de retorno: Não informado

Existem muitas franquias de banho e tosa no Brasil, então escolha a sua, invista em marketing e faça a propaganda do seu negócio via internet, pelas redes sociais e aplicativos.

Mantenha um serviço de banho e tosa com qualidade e fique atento, pois este ramo de franquias é muito concorrido e lucrativo. Portanto, se você gosta de animais, opte por uma franquia que seja de seu agrado e que esteja condizente com o seu bolso.