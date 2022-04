Franquias de baixo custo para investir e receber bom retorno

Com a retomada da economia, após um período de estagnação durante a pandemia, as franquias de baixo custo vem sendo uma escolha comum entre aqueles que desejam se tornar empreendedores. Conheça as franquias de baixo custo para investir e receber um bom retorno e veja todas as nossas dicas de empreendedorismo.

Começar a empreender com franquias é trabalhar com um modelo de trabalho já testado e aprovado. Ou seja, significa ter o suporte da franquia e exemplos de fracassos e sucessos de outros negócios parecidos como o seu para apoiar a sua gestão como um todo. Isso vale desde a organização financeira até as estratégias de marketing.

Porquê investir em franquias de baixo custo?

Investir em uma franquia de baixo custo é o ideal para quem possui uma pequena reserva financeira e pretende tornar-se empreendedor. Isso porque, a maioria das franquias requerem um capital elevado para o investimento inicial e, em alguns casos, um alto investimento sem reservas financeiras pode levar ao endividamento do empreendedor.

Para começar, é importante escolher uma franquia que esteja em uma área de atuação em que você tenha uma experiência anterior ou, ao menos, um conhecimento básico. Além disso, é indicado que você invista em um negócio que cabe “frouxo” em seu bolso, ou seja, os especialistas recomendam que não é uma boa ideia colocar todo o seu dinheiro no investimento inicial.

Por fim, recomendamos que você mantenha a organização financeira com o uso de uma planilha de ganhos e gastos, bem como o planejamento com a criação do plano de negócios.

Segundo os especialistas, o sucesso do seu negócio não tem relação com uma franquia de baixo ou alto custo de investimento, mas com a aceitação e popularidade da marca em relação ao seu público-alvo. Por isso, faça uma pesquisa de mercado para entender os desejos e necessidades dos consumidores em sua cidade. Outro ponto determinante para o fracasso ou o sucesso de um negócio, é a determinação e dedicação do gestor, neste caso, do franqueado.

Veja dicas de franquias de baixo custo para investir e receber bom retorno

Pensando em tudo isso, trouxemos uma lista das franquias de baixo custo para te ajudar a investir e receber um bom retorno financeiro em seu negócio. Confira abaixo!

Encontre a sua viagem

Esta franquia de agências de turismo possui 500 unidades por todo o país e funciona em diversos formatos, sendo eles: home based (todo o trabalho é realizado em casa), lojas físicas e quiosques. Além disso, a rede trabalha com algumas marcas. Dessa forma, você vende passagens, hospedagens e passeios para alguns parceiros (marcas).

O investimento inicial gira em torno de R$5 mil e R$40 mil reais. Já o faturamento mensal é de R$70 mil a R$200 mil reais, com um prazo de retorno entre 3 a 24 meses.

Cleannow

Criada em 2014, a empresa tornou-se uma franquia de serviços em 2015 e, desde então, vem crescendo em seu ramo. A Cleannow oferece serviços de limpeza para escritórios, salas comerciais e, até mesmo, para outros pontos de negócio.

O investimento inicial gira em torno de R$ 6,25 mil a R$13,5 mil reais. Estima-se um faturamento mensal de R$ 13,5 mil, com um prazo de retorno entre 4 a 12 meses.

Amigo do Computador

Esta franquia de tecnologia funciona em formato home based. Isso significa que a estrutura do trabalho é montada na casa do franqueado e, a partir dali, o franqueado realiza a manutenção de computadores. Criada em 2008, tornou-se uma franquia no ano seguinte e pretende expandir por todos os cantos do país, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste.

O investimento inicial gira em torno de R$15 mil, estimando um faturamento mensal de R$12 mil, com um prazo de retorno de 6 meses.

Camiseta da Hora

Esta franquia feita para a vendas de camisetas funciona em formato online e oferece um site personalizado para os franqueados. Além disso, ela é responsável pela produção e entrega das camisetas aos clientes.

O investimento inicial gira em torno de R$ 3.900, com um prazo de retorno entre 18 e 36 meses.

A Camiseta da Hora tem um diferencial entre as franquias citadas, pois seu modo de trabalho é virtual. De acordo com o SEBRAE Paraná, investir em uma franquia com esse modo de trabalho é uma forma de reduzir custos de investimento.

Começar no ramo de franquias escolhendo as de baixo custo pode ser muito interessante e lucrativo! Anote nossas dicas e volte para conferir sempre que for necessário. Temos certeza que o sucesso e a realização profissional logo baterão na sua porta!