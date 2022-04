Franquias de idiomas mais rentáveis: veja como investir em marcas sólidas

Quando pensamos em empreender, precisamos conhecer bem o mercado e o público-alvo da área que pretendemos atuar. Além disso, é importante investir em uma boa marca. Porém, quando o assunto é franquia, nós não precisamos nos preocupar com a consolidação da marca, pois geralmente as franquias são de marcas já consolidadas no mercado. E um negócio que está sempre em alta é o de escolas de idiomas. Por isso, vamos te mostrar como investir em franquias de idiomas mais rentáveis. Saiba mais sobre empreendedorismo.

Veja como investir em franquias de idiomas

Como investir em franquias de idiomas mais rentáveis? Esta é a dúvida de quem deseja empreender e está procurando investir em marcas sólidas, ainda mais neste momento de retomada dos hábitos de consumo, devido à suspensão das medidas sanitárias.

De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o mercado de franquias no Brasil cresceu cerca de 10,7% de 2020 para 2021. Quando falamos das franquias de idiomas, o cenário tende a ser ainda mais empolgante. Anualmente, o setor lucrou cerca de 35 bilhões de reais, segundo os dados da ABF. De acordo com uma pesquisa da Catho, os brasileiros estão cada vez mais interessados em aprender um idioma estrangeiro como uma forma de incrementar o seu currículo. Dessa forma, matricular-se em escolas de idiomas com marcas sólidas é uma prática comum entre os consumidores.

Esteja atento à marca e ao seu público-alvo

A consultora em franchising, Fabiana Hamada, aconselha que os interessados em investir nas franquias de idiomas estejam atentos à marca, ao seu público-alvo, ao suporte oferecido pela rede e ao retorno do seu investimento inicial. Em outras palavras, a especialista enfatiza a importância de identificação entre o empreendedor e a marca, afinal você está trabalhando em um modelo de trabalho aprovado pelos consumidores.

Com isso, podemos apontar a importância da escolha correta de franquia de idiomas em acordo com o modelo de negócios que esteja relacionado ao que funciona para o franqueado. Afinal, assim ele obterá lucros e estará satisfeito com seu trabalho.

Além disso, não podemos esquecer da competitividade no mercado. Logo, é muito importante investir em uma comunicação clara e objetiva que alcance o seu público-alvo e que demonstre a imagem da sua marca para o mundo.

O franqueado deve estar atento ao orçamento disponível para contratação de professores, manutenção físico da escola (com exceção de escolas home based), comunicação visual/ divulgação e tributos. Com o uso de planilhas, o franqueado consegue ter controle do fluxo de caixa e manter tudo em ordem, o que infelizmente é uma dificuldade de muitos empreendedores, principalmente em relação à contratação de professores.

Franquias de idiomas mais rentáveis

Pensando neste cenário, selecionamos as franquias de idiomas mais rentáveis. Veja como investir em marcas sólidas, logo abaixo:

KNN Idiomas

Com sede no interior de São Paulo, a franquia possui 450 unidades em todo o país. Conta com uma metodologia focada no aprendizado prático e focado nos interesses e individualidades de cada aluno. Dessa forma, seus cursos duram, em média, 3 semestres de 3 meses.

O investimento inicial gira em torno de R$ 70.000 até R$ 350.000. Estima-se um faturamento mensal de R$ 35.000 a R$ 350.000. Além disso, uma taxa entre R$ 22.000 a R$ 55.000 reais a ser paga para a franquia. Já o prazo de retorno é entre 12 a 18 meses.

Fisk

A Fisk tornou-se uma franquia em 1962. Desde então, vem oferecendo ensino de qualidade, investindo em modelos de negócio de acordo com a realidade local de onde a escola franqueada será instalada. Atualmente, possui três modelos de negócio.

O investimento inicial gira em torno de R$120.000 até R$700.000, estimando um faturamento mensal de R$54.000, com um prazo de retorno de 18 a 24 meses.

Wizard by Person

Esta é considerada a maior franquia de idiomas do país, possuindo cerca de 1,2 mil unidades em todo o Brasil. A rede possui cinco modelos de negócio e conta com uma metodologia exclusiva para o ensino de diversas línguas.

O investimento inicial gira em torno de R$147.000 até R$450.000, estimando um faturamento mensal de R$120.000 e uma taxa de franquia entre R$25.000 a R$50.000 com um prazo de retorno de 18 a 36 meses.

CNA

A principal vantagem desta franquia é que o franqueado não precisa ser fluente em inglês ou ter alguma experiência na área. A rede conta com alguns modelos de negócio, o qual é escolhido de acordo com o formato escolhido pelo franqueado.

O investimento inicial gira em torno de R$95.000. Estima-se um faturamento mensal em R$95.000 e uma taxa de franquia entre R$10.000 a R$60.000 com um prazo de retorno de 24 a 48 meses.