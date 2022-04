Frente fria em Salvador: Veja dicas para direção defensiva na chuva

Foto: Jefferson Peixoto/Secom

Com a chegada da frente fria em Salvador, com chuvas frequentes e ventos fortes, os motoristas que transitam nas ruas da cidade precisam redobrar a atenção no trânsito. É isso que diz um alerta divulgado nesta segunda-feira (18) pela Superintendência de Trânsito da capital baiana (Transalvador).

Segundo o órgão, problemas como o acúmulo de água nas vias, a intensidade das chuvas que diminuem a visibilidade dos motoristas, e a força dos ventos podem causar acidentes. Por isso, a atenção tem sido redobrada neste período, principalmente no processo de conscientização dos motoristas com dicas para trafegar na cidade.

Segundo a gerente de Educação no Trânsito (Gedut) do órgão, Mirian Bastos, é importante colocar em prática os cinco elementos da direção defensiva: conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação.

“Neste período faz a maior diferença, porque o motorista sabe que ele tem que manter a distância de outros carros, ter cuidado com a aquaplanagem e, quando começa a chover, estar atento às decisões no trânsito”.

A gerente afirma que, independentemente da intensidade da chuva, o condutor deve evitar ultrapassagens, ter cuidado nas vias alagadas, manter uma velocidade segura e sempre com as duas mãos no volante.

Além disso, o motorista deve manter o farol baixo dentro da cidade e, à noite, se guiar para não perder o foco da pista. Outra indicação de Mirian é manter o veículo sempre em perfeitas condições, verificando os pneus e o limpador de para-brisas.

Em caso de chuva forte, é preciso ficar de olho no volume de água. “Se o condutor verificar que o nível da água está acima da metade da roda, deve parar e aguardar a chuva cessar, caso contrário poderá comprometer o veículo. O melhor é parar e escolher um local seguro, ligar o pisca-alerta e aguardar”, completou a gerente.

Motocicletas

Em veículos de duas rodas, a preocupação é ainda maior, segundo a Transalvador. Para os motociclistas, é importante utilizar equipamentos de segurança, capacete e capa de chuva protetora.

Neste caso, Mirian afirma que o melhor é evitar se deslocar na chuva, se possível, e esperar passar para fazer o trajeto sem problemas – o risco de derrapagem com uma moto é maior do que com um carro.

Poças d’água

Além de evitar acidentes, os motoristas também devem ficar atentos ao passar por poças d’água.

Isso porque aquele que for flagrado usando o carro para jogar água ou outros detritos nos pedestres, ou em outro veículo, é punido com uma infração média de quatro pontos na carteira de habilitação e multa de R$85,15, de acordo com o artigo 171 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

As poças ainda podem esconder buracos, um grande risco para os condutores.

Leia mais sobre Bahia em iBahia.com e siga o portal no Google notícias.