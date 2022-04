Frustrações por excesso de trabalho: Como lidar com isso?

As frustrações por excesso de trabalho podem atrapalhar a rotina de qualquer pessoa. O montante de atividades, que pode ser muito grande, faz com que o sujeito fique sem saber o que fazer primeiro. Porém, é fundamental preparar uma agenda bem estruturada para evitar esse tipo de problema.

Portanto, elaboramos um guia com sugestões que podem ser bastante úteis. Acompanhe e saiba mais!

Como lidar com as frustrações por excesso de trabalho?

As frustrações por excesso de trabalho aparecem quando não conseguimos organizar a demanda de tarefas. Sentimos uma sobrecarga na rotina, que impede que a sensação de dever cumprido apareça.

Parece que nada está bom, e que o tempo todo temos que lidar com uma nova carga de demandas que nunca são acabadas. Como lidar com esse tipo de situação? Por onde começar? Algumas dicas podem ajudar:

1. Aprenda a analisar a situação e organizar os prazos

Friamente, analise as suas demandas de trabalho. Veja tudo o que deve ser feito na próxima semana, mês e, se possível, no decorrer do ano. Ter essa visão profunda de tudo o que tem que ser executado pode aumentar a sensação de controle sobre a situação.

Da mesma forma, procure analisar a situação e organizar os prazos a partir disso. Estabeleça prazos que sejam confortáveis, mas dentro das entregas necessárias, sempre que possível. E foque, sempre, em fazer dentro desse prazo, evitando qualquer comportamento de procrastinação.

2. Delegue tudo o que for possível

Delegue aquelas tarefas que podem ser delegadas. Por mais simples que elas possam parecer, quando acumuladas, podem atrapalhar toda a sua rotina. Portanto, foque em delegar tudo o que for possível, de uma forma inteligente e organizada. E evite, nesse ínterim, o microgerenciamento.

3. Aprenda a dizer “não” quando necessário

Diga “não”, se for necessário, quando alguma demanda de trabalho chega até você. Por exemplo, se a sua agenda está extremamente apertada e um novo cliente surge da noite para o dia com uma demanda intensa, evite aceitar apenas com foco em “agradar o cliente”.

Até porque se você não concluir com a demanda solicitada, poderá manchar a sua imagem profissional e causar ainda mais frustrações por excesso de trabalho.

4. Fuja do perfeccionismo

O perfeccionismo caminha de mãos dadas com a procrastinação. Sendo assim, evite, ao máximo, querer trazer um tom de perfeição para os seus trabalhos.

Esse tipo de comportamento faz com que você se apegue demais a cada etapa, sem “mandar embora” algo que já foi concluído. Isso gera acúmulo de trabalho, tendência a atrasos, e assim por diante.

Desse modo, foque em fazer o que deve ser feito, com a consciência de que a perfeição nunca irá existir.

5. Foque em um passo de cada vez

Um passo de cada vez – é isso que você deve ter em mente para evitar as frustrações por excesso de trabalho. Quando focamos no aqui e agora e reconhecemos a importância de cada passo, tiramos aquela sobrecarga de tudo o que ainda deve ser feito.

Faça o teste de pensar dessa forma e veja como isso pode transformar a sua maneira de atuar!