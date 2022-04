FSERJ divulga edital de Processo seletivo: Até R$ 7,2 mil

Edital oferece 3694 vagas em cargos de nível técnico e superior na Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro

A Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro (FSERJ) divulgpu a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preenchimento de 3594 vagas em cargos de nível técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Enfermeiro Obstetra (72); Enfermeiro Socorrista (546); Fisioterapeuta (112); Fisioterapeuta Intensivista Adulto (149); Enfermeiro do Trabalho (2); Enfermeiro Intensivista Adulto (215); Técnico de Enfermagem (20); Técnico de Enfermagem – Neonatologia (82); Técnico de Enfermagem Intensivista Adulto (655); Técnico de Enfermagem Intensivista Pediátrico (29); Técnico de Enfermagem Materno- Infantil (271); Técnico em Radiologia – RNM (12); Técnico em Radiologia -TC (9); Técnico em Segurança do Trabalho (4); Fisioterapia Neonatologia (13); Fonoaudiólogo – Materno-Infantil (5); Médico do Trabalho (2); Nutricionista – Materno-Infantil (12); Técnico de Farmácia (187); Técnico em Radiologia (22); Técnico em Radiologia – Mamografia (12); Enfermeiro Materno- Infantil (93); Enfermeiro Neonatologia (30); Fisioterapeuta Intensivista Pediátrico (8); Técnico de Enfermagem Socorrista (1022); e Enfermeiro Intensivista Pediátrico (10).

Os salários oferecidos variam entre R$1.451,10 a R$7.282,77, por carga horária de 24 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 10 de maio de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação – IDCAP. O valor da inscrição oscila entre R$37,00 a R$52,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova de títulos e experiência profissional. As avaliações serão aplicadas no dia 09 de junho de 2022.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 001/2022