(Funcionando) Alterar cor da bolha do iMessage ou mensagem de texto 2022

O iMessage é uma das maiores vantagens de usar um iPhone. É um serviço de mensagens instantâneas da Apple que funciona em iOS, MacOS, iPadOS e WatchOS. Usando o iMessage, você pode enviar mensagens de texto, fotos, vídeos, animojis, GIFs, etc. Mas recentemente, com uma atualização, a Apple lançou uma nova versão do iMessage na qual você pode alterar a mensagem de texto ou a cor da bolha do iMessage. Continue lendo para saber como você pode alterar a mensagem de texto ou a cor da bolha do iMessage no seu iPhone.

Alterar a cor da bolha do iMessage ou da mensagem de texto

A cor tradicional no aplicativo iMessage é verde para mensagens enviadas e azul para mensagens retransmitidas. Veja como você pode alterar a cor da bolha no seu iPhone:

Baixe Fancy Bubble da Apple App Store.

Agora abra o aplicativo iMessage e selecione um tópico existente ou inicie uma nova conversa.

Clique no campo de entrada de texto e, logo acima do teclado, selecione o ícone Fancy Bubble.

Ele trará diferentes opções de bolha de mensagem colorida. Selecione o que você deseja usar.

Digite a mensagem e clique em enviar. A cor da bolha agora foi alterada.

Empacotando

Foi assim que você pode altere a mensagem de texto ou a cor da bolha do iMessage no seu iPhone. Esperamos que as etapas mencionadas acima tenham ajudado você. Se você ainda tiver algum problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

