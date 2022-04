Funcionário de escola cai de telhado e atinge duas crianças em Feira de Santana

Foto: Reprodução | TV Subaé

Um homem ficou ferido e acabou ferindo duas crianças depois de cair do telhado de uma escola municipal na cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, na manhã desta terça-feira (12).

De acordo com informações passadas à TV Subaé pela Secretaria Municipal de Educação e reproduzidas no g1 Bahia, o homem trabalhava na instituição de ensino e estava fazendo uma manutenção no telhado quando caiu.

A Escola Municipal Santo Expedido funciona no bairro Parque Lagoa Subaé. Segundo as informações, o funcionário estava na área próxima à uma sala de aula, mas teria pisado em falso na extensão do telhado que cobria o pátio da escola e a estrutura desabou.

O acidente aconteceu perto de uma casa de brinquedo. Com o rompimento da estrutura, o funcionário caiu e atingiu duas das crianças que estavam no local.

As crianças foram levadas para o Hospital Estadual da Criança, e, apesar dos ferimentos, passam bem. Já o funcionário foi levado para o Hospital Geral Clériston Andrade. Ele também não teve ferimentos graves.

