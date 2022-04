Funkeiro reinvindica título de Anitta com nº 1 no Spotify; entenda confusão

Foto: Reprodução / Instagram

O cantor MC Koringa pediu ajuda na web para entender o título de primeira brasileira a atingir o 1º lugar no Top 50 Global do Spotify, que foi dado a Anitta com o hit ‘Envolver’, no último mês.

Para o artista, intérprete da música ‘O Tamborzão tá Rolando’, a marca já havia sido batida por ele e a cantora Ananda com a música ‘Quero Que Tu Vá’, sucesso nas plataformas digitais em 2018.

“Em 2018 lá estávamos no 1º Lugar do Viral Global Spotify e por lá ficamos por um pouco mais de 1 mês com a música “Quero Que Tu Vá”. Teríamos sido os primeiros artistas brasileiros a atingir essa marca histórica? Me ajudem na pesquisa”, pediu o cantor.

O título realmente foi dado a canção, produzida por ele com o nome Joker Beats, rendendo ainda um ‘Single de Platina’ da Universal Music. No entanto, o número 1º de MC Koringa e Ananda não foi na mesma playlist de Anitta, fazendo com que a artista continue sendo a primeira brasileira a atingir o feito.

A faixa alcançou a marca na playlist ‘Top Viral Global’, que não considera o número de plays, mas sim a quantidade de compartilhamentos dela.

A reivindicação de Koringa ainda cai por terra, por ele não ter sido o primeiro artista brasileiro a atingir o topo da lista ‘Top Viral Global’.

Em 2017, a cantora Anitta apareceu em 1º lugar da playlist do Spotify com a música ‘Downtown’, uma parceria com J Balvin que faz parte do projeto ‘Check Mate’. Título ameaçado

De acordo com o site ‘UOL’, o Spotify irá analisar o número 1º alcançado pela Poderosa no último mês com a canção. Tudo porquê os fãs da artista estão sendo acusados de manipular a marca inédita conquistada pela brasileira.

Segundo o colunista Ricardo Feltrin, o serviço de streaming informou ter meio para identificar a possível fraude do fã clube da funkeira.

