FURG recebe inscrições do Processo Seletivo 2022 via notas do Enem

A Universidade Federal do Rio Grande (FURG) abriu o período de inscrição do Processo Seletivo 2022. De acordo com o cronograma, os interessados podem realizar as inscrições até o dia 27 de abril. Conforme o edital, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por meio do site da universidade.

A seleção visa o preenchimento das vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022/1. Nesta edição, a universidade ofertou 2.740 vagas para ingresso no primeiro semestre.

A FURG está ofertando, ao todo, 497 vagas em 24 cursos de graduação no Processo Seletivo 2022. As oportunidades são para as cidades de Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha, São Lourenço do Sul e Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul.

Há reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há vagas exclusivas para candidatos que cursaram o ensino médio em escola pública, com percentual para negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

Seleção e resultado

Conforme o edital, a classificação dos inscritos no Processo Seletivo 2022 será feita exclusivamente a partir do desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Nesse sentido, só poderão participar os estudantes que tiverem feito a última edição do exame e obtido nota mínima é de 200 na redação e 120 em cada uma das provas objetivas.

A divulgação do resultado com classificação final do Processo Seletivo 2022 está prevista para o dia 2 de maio. Os candidatos aprovados deverão realizar as matrículas até o dia 4 de maio através do envio dos documentos solicitados pela universidade.

