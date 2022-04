Furukawa Electric abre NOVOS empregos em Curitiba; confira

A Furukawa Electric, há mais de 130 no mercado, abre novas vagas de emprego na cidade de Curitiba. Com sua solidez, a empresa cresce constantemente, não sendo diferente no Brasil. Confira as oportunidades oferecidas pela global!

Furukawa Electric abre novas vagas de emprego em Curitiba

A Furukawa Electric, multimercado japonesa, é uma das maiores em oferecer soluções completas para empresas. O grupo avança com mais de 100 empresas afiliadas, atuando com o foco em inovar para o mercado.

As vagas de emprego liberadas pela Furukawa são destinadas a profissionais com graduação completa. Os cargos são voltados para as áreas de engenharias e computação. Além disso, para quem deseja adquirir experiência em uma empresa global, essa pode ser uma ótima oportunidade.

Veja quais são as vagas disponíveis:

Analista de TI para Sistemas de Suporte a Vendas (SSV) (Curitiba);

Engenheiro(a) Pleno de Processos (Curitiba);

Analista Pleno em Bi (Curitiba);

Analista Sênior em Sistemas CRM (Salesforce) (Curitiba).

Como se candidatar

Para se candidatar a uma vaga na Furukawa Electric, o trabalhador deve seguir todos os requisitos para o cargo escolhido. A inscrição para concorrer é feita na página do participante. Na página, o candidato poderá conferir informações como requisitos, benefícios e atividades para o cargo.

