Gab Ferruz apresenta show do álbum A-Fé-To na Sala de Coro do TCA

A cantora e compositora baiana Gab Ferruz apresenta, no dia 19 de abril (terça-feira), às 19h, seu primeiro álbum “A-Fé-To”, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA). Os ingressos para o show estão à venda no Sympla e na bilheteria do teatro.

Com 10 canções, o álbum marca uma infinidade de sons que trazem a ancestralidade, paisagens, texturas e poesias como protagonistas. “Estou em um momento muito otimista da minha carreira, com a campanha de vacinação avançando no Brasil e a retomada dos shows com a banda completa, me sinto mais do que pronta para mostrar a potência desse trabalho lindo”, destacou Gab sobre shows.

Show “A-Fé-To” de Gab Ferruz

Quando: 19 de abril (terça-feira)

Onde: Sala do Coro, TCA

Horário: 19h

Vendas: Sympla ou bilheteria do teatro

Valor: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

