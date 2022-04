Gabriel Luiz, jornalista da Globo, é extubado e conversa com família

Foto: Reprodução/TV Globo

O jornalista da TV Globo, Gabriel Luiz, que foi esfaqueado durante uma tentativa de latrocínio, foi extubado e conversou com familiares neste sábado (16). Após o ataque na última quinta-feira (14), dois suspeitos foram identificados pela polícia.

“Ele está bastante consciente, lúcido, bem orientado. Interage bastante conosco. Nós estamos bastante confiantes”, disse Wilton Luiz, pai do jornalista, em entrevista ao g1.

Gabriel segue internado em um hospital particular de Brasília, incialmente ele estava no Hospital de Base do Distrito Federal, onde passou por uma série de cirurgias.

