Garoto de 11 anos é ferido pelo padrasto com golpe de faca no sudoeste da Bahia

Foto: Divulgação / Prefeitura Livramento de Nossa Senhora

Um menino de 11 anos ficou ferido após ser agredido com uma facada pelo padrasto, em Rio do Pires, no sudoeste da Bahia. O crime aconteceu na noite de sábado (1).

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu dentro da casa onde o padrasto e o garoto moravam. O homem também ameaçou o pai da criança durante a ação. Ainda segundo a polícia, o menino foi socorrido e levado para o Hospital de Rio do Pires e não corre risco de morte.

O suspeito, assim como a vítima e o pai dela, foram ouvidos na delegacia de Livramento de Nossa Senhora, cidade vizinha, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

O homem assinou o documento e vai responder por lesão corporal dolosa e ameaça. Ele foi liberado após a assinatura. O Conselho Tutelar também foi acionado e deve ouvir os responsáveis pelo garoto.

