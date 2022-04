Gás de cozinha fica 5,58% mais barato para as distribuidoras

O preço do botijão de gás ficou mais barato nas distribuidoras a partir deste sábado (9). O anúncio foi feito pela própria Petrobras, trazendo uma redução média estimada em R$ 3,27 por 13 kg, o que representa uma queda no valor do gás de cozinha em 5,58%, segundo informações da estatal.

Com isso, o preço do botijão de gás passou de R$ 4,48 para R$ 4,23 por kg. Isso significa um novo valor de R$ 54,94 em um botijão de 13 kg. A diminuição no preço do gás de cozinha, vem para possivelmente dar um certo “alívio” ao bolso do consumidor, que tem cada vez mais se acostumado a ver os preços aumentando.

O preço médio do botijão de gás de 13 kg estava em cerca de R$ 113,54, considerando uma pesquisa realizada entre os dias 3 e 9 de abril, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Diminuição no preço do botijão de gás de cozinha

A diminuição no preço do gás de cozinha divulgada nesta sexta-feira (8) realizado pela Petrobras para a compra das distribuidoras, vem em meio aos recentes aumentos que ocorreram durante algum tempo.

O último reajuste feito no preço do gás ocorreu no dia 11 de março. Nesse período, o preço médio de do GLP para venda às distribuidoras tinha aumentado 16,1%. Nesse caso, o preço do gás foi de R$ 3,86 para R$ 4,48 por kg, o que corresponde a R$ 58,21 em um botijão de 13kg, frente aos R$ 54,94 que se tinha anteriormente.

Vale destacar que conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o preço do gás de cozinha nos últimos 12 meses, ou seja, de março de 2021 até março de 2022, acumulou uma alta de 29,56%, valor que se refere ao que foi pago pelo consumidor.

Em nota divulgada na última sexta-feira (8), a Petrobras informou sua posição a respeito da redução no preço de cozinha. A companhia afirmou: “acompanhando a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que se estabilizaram em patamar inferior para o GLP, e coerente com a sua Política de Preços, a Petrobras reduzirá seus preços de venda às distribuidoras”.

O contexto político e da Petrobras

A redução no preço do gás de cozinha se torna algo favorável para o presidente Jair Bolsonaro, uma vez que o líder máximo da República vem sendo pressionado por conta da forte alta no preço dos combustíveis e do próprio valor do botijão de gás.

Além disso, a diminuição divulgada pela Petrobras favorece a gestão do presidente da companhia, Joaquim Silva e Luna, que está na reta final de seu cargo. Silva e Luna vai sair da presidência da empresa no próximo dia 13 de abril.

Essa saída de Silva e Luna do comando da Petrobras se deu após demissão realizada pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Esse contexto se dá por conta da crise dos combustíveis, o que gerou aumento no preço da gasolina, gás de cozinha e diesel, além de pressões para que se altere a política de preços da companhia.