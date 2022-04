Em busca de uma chance para ingressar no mercado de trabalho? Saiba que a GeekHuter tem mais de 600 oportunidades de emprego, destinadas a pessoas com ou sem experiências.

Há vagas para os cargos de Analista de Dados (BI) Pleno, Closer Sênior (Executivo de Vendas), Gerente de Customer Success, Gerente de Marketing, Product Designer (Pleno/Sênior), Product Design Lead e Tech Recruiter Internacional Sênior. As posições são para atuação nas cidades de Florianópolis, em Santa Catarina; e São Paulo, capital. Além disso, existem opções para pessoas interessadas em trabalhar na modalidade 100% remota.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas conhecimento em gestão de lideranças e times, comunicação assertiva e perfil analítico e data-driven são diferenciais importantes e comuns a todas as funções disponíveis. É importante notar que todas as vagas são abertas para pessoas com deficiência.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a plano de saúde, assistência odontológica, acesso ao Gympass, benefício de Inglês, vale refeição, vale alimentação, auxílio para desenvolvimento educacional ou cultural, auxílio Internet, Up Home Office, em uma parcela única após o período de experiência, parcerias e convênios com a Conquer, SkillHub e SESC, aconselhamento Jurídico, parceria com a Ahfin para saúde financeira, desconto no Plano de Saúde para Pets e muito mais.

Como se inscrever

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas disponíveis deverão acessar o site https://geekhunter.gupy.io/ para conferir a lista completa de oportunidades, bem como seus requisitos e escopo de atuação. No endereço é possível, também, fazer o upload do currículo e aplicá-lo na vaga desejada.