Geisy Arruda comenta cirurgia íntima: ‘Feliz de ter sido a pioneira’

Geisy Arruda falou sobre os dez anos que realizou a ninfoplastia, cirurgia íntima que permite a redução do tamanho dos lábios vaginais. A modelo deu detalhes sobre o procedimento e da cicatrização, que levou cerca de dois meses. As informações são da QUEM.

“Na época só em falar do tema chocava as pessoas. Lembro de ter dito a uma jornalista que parecia uma couve-flor e a nota foi retirada do ar. Eu fico feliz em ter sido a pioneira na ninfoplastia no Brasil. Sei que inspirei e ajudei muitas mulheres a recuperarem sua autoestima e a terem uma vida sexual melhor”, relatou.

Geisy também relatou que enxerga um procedimento de liberação do corpo feminino “Sou uma mulher livre e, olhando para trás, vejo que valeu a pena toda a perseguição que sofri há dez anos”, declarou.

