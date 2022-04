Gerdau anuncia mais de 20 NOVOS empregos; confira os cargos

A Gerdau é considerada uma das maiores empresas produtoras de aço do Brasil e uma das mais requisitadas fornecedoras de aços especiais do mundo. A companhia anuncia novas vagas de emprego, a fim de ampliar seu time de profissionais. Confira as informações abaixo!

Gerdau oferece novos cargos pelo país

Fundada em 1901, a Gerdau se tornou a maior recicladora da América Latina, tendo atualmente, presença em cerca de 10 países. A empresa produz no Brasil, minério de ferro, aços planos, pregos, vergalhões e arames. O grupo disponibiliza mais de 20 cargos em variados setores e regiões. Veja, a seguir, algumas vagas e suas localidades:

Vendedor Interno em Varejo – São Paulo;

Estagiário Universitário – Teresina;

Técnico em Manutenção Mecânica – São Paulo;

Operador de Produção – Rio de Janeiro;

Estagiário Universitário | Comercial – Londrina;

Estagiário Universitário | Produção – Maringá;

Estagiário de Logística – Curitiba;

Aprendiz Administrativo – Curitiba;

Estagiário de RH – Curitiba;

Analista Administrativo – São Caetano do Sul;

Estagiário Universitário – Cotia.

Como se candidatar

Para fazer parte da equipe, inscreva-se acessando o site de cadastro e preenchendo os campos com seus dados atualizados. A empresa busca funcionários com liderança, proatividade, dinamismo e responsabilidades com suas funções.

Além disso, a Gerdau disponibiliza outros benefícios aos funcionários, além do salário compatível com cada área de atuação, como por exemplo, vale transporte, vale alimentação e assistência médica.

