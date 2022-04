Gestantes assistidas pelo CRIA em Penedo recebem enxoval para bebê

Decom PMP

Gestantes em situação de vulnerabilidade social residentes em Penedo e incluídas no Programa Criança Alagoana (CRIA) ganharam nesta quarta-feira, 06, enxoval para bebê.

A distribuição realizada no Centro Juvenil Maria Auxiliadora, localizado na Vila Matias, é resultado da articulação da gestão Crescendo Com Seu Povo com o Governo de Alagoas.

Além do benefício mensal de R$ 150,00, cerca de 50 gestantes e puérperas que têm o cartão CRIA ganharam travesseiro para bebê, fronha, manta e lençóis.

O kit fabricado nos presídios de Alagoas por reeducandos chega para as beneficiárias graças ao trabalho da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) junto à Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social (SERIS).

O Prefeito Ronaldo Lopes prestigiou a entrega, parabenizando a Irmã Paola Pellanda por seu trabalho no Centro Juvenil e reafirmou seu compromisso com os que mais precisam do apoio do poder público.

“Nós temos uma preocupação especial com a primeira infância em Penedo. Essa fase do desenvolvimento das crianças é fundamental e vocês irão perceber isso no futuro” disse o gestor do governo que avança na inclusão de famílias de baixa renda no CRIA e no Programa Criança Feliz, este direcionado para crianças de 0 a 3 anos de idade.

Criança Feliz supera meta de cadastros e atendimentos em Penedo

Os dados alcançados em 2021, em plena pandemia de Covid-19, já estão superados. Atualmente, mais de 400 mães de meninos ou meninas da faixa etária do Criança Feliz estão sendo assistidas em Penedo, ampliação que habilitou mais uma equipe de trabalho do Criança Feliz pelo governo federal na SEMDSH.

Além disso, a Prefeitura de Penedo oferta assistência em duas creches e está construindo mais duas, uma para atender quem reside no entorno da Lagoa do Oiteiro, parte baixa da cidade, e a outra para moradores dos bairros Santa Isabel e Santa Cecília, ambos de baixa renda.

“O apoio que recebemos do Prefeito Ronaldo Lopes e do Governo de Alagoas é fundamental. Já avançamos bastante, mas ainda temos muito o que fazer por essas pessoas e estamos trabalhando para alcançar o máximo possível”, afirma Rafael Ferreira, gestor da SEMDSH Penedo.

Texto e fotos Fernando Vinícius